Украинцы начали угрожать расправой главе русской организации в Испании

Глава «Славянского дома» в Испании сообщила об угрозах расправы со стороны украинцев

Украинцы, проживающие в испанской Стране Басков, начали угрожать расправой главе русской организации «Славянский дом» Алле Усановой после участия ее семьи в акции по поддержке Донбасса. Об этом сообщает РИА Новости.

После того как Алла и ее сын приняли участие в акции ассоциации SOS Donbass во городе Сан-Себастьян, она начала получать в свой адрес оскорбления и угрозы со стороны членов украинской диаспоры, проживающих в Испании. Она сообщила, что им известна вся информация о ней, включая адрес, телефон и места учебы ее детей.

«Они взяли фотографию моего сына, увеличили ее и написали: "Эту морду надо запомнить". Каждый день мне приходят голосовые сообщения — иногда со скрытых номеров, иногда с открытых. Часть из них, самые отвратительные, я заблокировала, а некоторые — там, где меня называют фашисткой, оставила», — обвинила украинцев глава организации.

Организация «Славянский дом» занимается сбором гуманитарной и финансовой помощи для русскоязычных жителей Испании, в том числе и украинским беженцам, а также занимается культурными проектами и детским образованием.

Ранее Ленинский районный суд Ульяновска арестовал 25-летнего гражданина Украины Доброслава Манько, обвиняемого в содействии терроризму, экстремизме и реабилитации нацизма. Мужчина прибыл в Россию вместе с беженцами в марте, но уже 5 апреля Димитровградский горсуд вынес три решения об административном наказании украинца за производство и распространение экстремистских материалов и пропаганду нацистской символики.