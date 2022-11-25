Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:44, 25 ноября 2022Мир

Украинцы начали угрожать расправой главе русской организации в Испании

Глава «Славянского дома» в Испании сообщила об угрозах расправы со стороны украинцев

Фото: Susana Vera / Reuters

Украинцы, проживающие в испанской Стране Басков, начали угрожать расправой главе русской организации «Славянский дом» Алле Усановой после участия ее семьи в акции по поддержке Донбасса. Об этом сообщает РИА Новости.

После того как Алла и ее сын приняли участие в акции ассоциации SOS Donbass во городе Сан-Себастьян, она начала получать в свой адрес оскорбления и угрозы со стороны членов украинской диаспоры, проживающих в Испании. Она сообщила, что им известна вся информация о ней, включая адрес, телефон и места учебы ее детей.

«Они взяли фотографию моего сына, увеличили ее и написали: "Эту морду надо запомнить". Каждый день мне приходят голосовые сообщения — иногда со скрытых номеров, иногда с открытых. Часть из них, самые отвратительные, я заблокировала, а некоторые — там, где меня называют фашисткой, оставила», — обвинила украинцев глава организации.

Материалы по теме:
«Запад переживает идеологический раскол» Как национализм меняет мир и почему России нужна национальная идея?
«Запад переживает идеологический раскол»Как национализм меняет мир и почему России нужна национальная идея?
21 ноября 2022
Либеральный тупик. Как борьба за всеобщее равенство и мир без границ разрушила веру Европы и США в демократию
Либеральный тупик.Как борьба за всеобщее равенство и мир без границ разрушила веру Европы и США в демократию
23 ноября 2022

Организация «Славянский дом» занимается сбором гуманитарной и финансовой помощи для русскоязычных жителей Испании, в том числе и украинским беженцам, а также занимается культурными проектами и детским образованием.

Ранее Ленинский районный суд Ульяновска арестовал 25-летнего гражданина Украины Доброслава Манько, обвиняемого в содействии терроризму, экстремизме и реабилитации нацизма. Мужчина прибыл в Россию вместе с беженцами в марте, но уже 5 апреля Димитровградский горсуд вынес три решения об административном наказании украинца за производство и распространение экстремистских материалов и пропаганду нацистской символики.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Генсек НАТО предрек «ужасающую зиму» для Украины
Обнаружена планета со ультракоротким периодом вращения
Освобожденный из украинского плена военный рассказал о состоянии пленных
Перечислены неочевидные причины развития рака молочной железы
Раскрыта стоимость самого дорогого купленного россиянами авиабилета на Новый год
Стало известно о продолжении поставок импортного пива в Россию
HP потратит на уход из России миллионы долларов
Россиянин сломал руку понравившейся девушке за отказ познакомиться
В Грузии допустили отравление Саакашвили
Германия запретила Польше передавать Украине ЗРК Patriot
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.