Назван возраст для смены образа жизни

Sputnik: врач Черняева заявила о необходимости сменить образ жизни после 40 лет

Употребление алкоголя в 40-летнем возрасте начинает приводить к более тяжелым последствиям, поэтому по достижении этого возраста необходимо сменить свой образ жизни. Об этом заявила врач-терапевт Мария Черняева в интервью радио Sputnik.

По словам Черняевой, после 40 лет замедляются метаболические процессы. Также начинают хуже выводиться из организма вредные вещества, идет перестройка тканей. Кроме того, хуже вырабатывается инсулин и снижается ферментативная активность. После таких изменений человек может хуже усваивать некоторые продукты — к примеру, жирные блюда.

«Мы уже не можем (...) спокойно сходить на шашлыки, потому что у нас появляются от этого неприятные симптомы, связанные с работой желудочно-кишечного тракта», — назвала симптомы врач.

Если не сменить рацион и образ жизни, то исход будет отрицательным — в частности, у человека может увеличиться масса тела, резюмировала врач.

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