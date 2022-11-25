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04:57, 25 ноября 2022Забота о себе

Назван возраст для смены образа жизни

Sputnik: врач Черняева заявила о необходимости сменить образ жизни после 40 лет

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Употребление алкоголя в 40-летнем возрасте начинает приводить к более тяжелым последствиям, поэтому по достижении этого возраста необходимо сменить свой образ жизни. Об этом заявила врач-терапевт Мария Черняева в интервью радио Sputnik.

По словам Черняевой, после 40 лет замедляются метаболические процессы. Также начинают хуже выводиться из организма вредные вещества, идет перестройка тканей. Кроме того, хуже вырабатывается инсулин и снижается ферментативная активность. После таких изменений человек может хуже усваивать некоторые продукты — к примеру, жирные блюда.

«Мы уже не можем (...) спокойно сходить на шашлыки, потому что у нас появляются от этого неприятные симптомы, связанные с работой желудочно-кишечного тракта», — назвала симптомы врач.

Если не сменить рацион и образ жизни, то исход будет отрицательным — в частности, у человека может увеличиться масса тела, резюмировала врач.

Ранее терапевт, диетолог «СМ-клинка» Елена Тихомирова в беседе с Life раскрыла последствия полного отказал от мяса для человека. По ее словам, в мясе как животных, так и птиц содержится большое количество витаминов и питательных элементов. Она пояснила, что со временем из-за этого возникает анемия, последствиями которой могут быть слабость и плохая работа мозга и мышц.

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Юлия Мискевич
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