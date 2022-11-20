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05:26, 20 ноября 2022Забота о себе

Раскрыты последствия полного отказал от мяса

Диетолог Тихомирова заявила, что полный отказ от мяса приводит к анемии

Фото: Pixabay

Терапевт, диетолог «СМ-клинка» Елена Тихомирова в беседе с Life раскрыла последствия полного отказал от мяса для человека. По ее словам, в мясе как животных, так и птиц содержится большое количество витаминов и питательных элементов.

«Нужно помнить о том, что животные и птицы являются носителями железа, также их печень содержит большое количество витамина B12. Поэтому когда человек решает не есть мясо, то с течением времени появляется дефицит железа, который развивается очень медленно», — заявила специалист.

Она пояснила, что со временем из-за этого возникает анемия, последствиями которой могут быть слабость, плохая работа мозга и мышц, а у тех, кто в скором времени планирует стать матерью, значительно повышается угроза прерывания беременности. Также Тихомирова отметила, что отказ от мяса для спортсменов приводит к тому, что им становится сложнее тренироваться, не употребляющим продукт питания детям становится сложнее учиться. При этом врач уточнила, что временный отказ от мяса на срок в два-три месяца не нанесет вреда здоровью.

Ранее ученые из Центра биомедицинских исследований Пеннингтона (штат Луизиана, США) выявили неожиданную пользу картофеля для здоровья. Оказалось, что этот овощ богат важными питательными микроэлементами и не увеличивает риск ожирения и диабета, как ранее считалось.

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Марина Совина
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