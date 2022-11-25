Пассажир Airbus снял роскошное убранство нового бизнес-класса и возмутил фанатов

TikTok-блогер пожаловался на роскошный бизнес-класс самолета Etihad и возмутил фанатов

Пассажир авиакомпании Etihad снял на видео роскошное убранство обновленного бизнес-класса и пожаловался на еду и подарочный набор. Роликом, который возмутил фанатов, блогер @maxmilespoints поделился в TikTok.

Автор видео отметил, что летел на рейсе Etihad из Абу-Даби в Чикаго на самолете Airbus A350. На кадрах путешественник показал свое кресло с расширенным местом для ног и закрывающейся ширмой. Также блогер продемонстрировал обед, состоящий из основного блюда, мороженого на десерт и шампанского, и посоветовал перевозчику доработать меню.

Кроме того, пассажир снял подарочную косметичку с зубной щеткой и пастой, носками и тестером одеколона. «Это просто отстой», — прокомментировал турист «скудное» содержание несессера.

Подписчики блогера согласились с ним и посчитали, что авиакомпания просто сэкономила на подарочных товарах. «Etihad не такие уж крутые, какими они себя позиционируют», «Эта авиакомпания слишком переоценена, она не сравнится с Qatar или Emirates», «Я в шоке от содержания косметички», — писали поклонники.

Однако нашлись и те, кто осудил автора видео за его завышенные запросы. «Наш мир рушится, но ты считаешь свои проблемы более важными. Недостаточно удобств? Да как они посмели!», «Прекрасно. Некоторые люди работают всю свою жизнь, чтобы позволить себе такой перелет. Еда выглядит потрясающе! Видимо, ты не проработал ни одного дня в своей жизни», «Да всем плевать», — саркастично комментировали они.