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13:52, 25 ноября 2022Россия

Российский ребенок выпал из окна четвертого этажа и выжил

В Краснодаре 10-летний мальчик выпал из окна четвертого этажа и выжил

Фото: Lantyukhov Sergey / Globallookpress.com

В Краснодаре 10-летний мальчик выпал из окна четвертого этажа многоквартирного дома и выжил. Об этом сообщают «Кубанские новости».

Об инциденте стало известно утром 25 ноября. В одном из местных пабликов очевидцы сообщили, что из окна дома по улице Черкасской в российском городе выпал мальчик. Его мать в это время находилась на работе.

Мальчик жив. Он получил травмы и доставлен в больницу для оказания помощи. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося.

Ранее в ноябре похожий инцидент произошел в Новой Москве. Ученица седьмого класса в поселении Сосенское выпала с восьмого этажа жилого дома и тоже осталась жива.

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Евгения Куликова
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