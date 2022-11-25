Европейская публика заинтересовалась выставками о древней культуре Узбекистана

В Париже образовались очереди желающих осмотреть выставку о древней культуре Узбекистана

В Парижских музеях образовались очереди желающих осмотреть экспонаты, которые показывают историю и древнюю культуру Узбекистана. Начали работу сразу две уникальные выставки — обе были открыты президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и главой Франции Эммануэлем Макроном сразу после проведенных переговоров в Елисейском дворце.

Фото: Mukhiddin Alee

В музее Лувра выставлено «Великолепие оазисов Узбекистана. На пересечении караванных путей». В Институте арабского мира представлена экспозиция «Дорога в Самарканд. Чудеса шелка и золота». Артефакты доставили из Ташкента в Париж специальным рейсом.

«Великолепие оазисов Узбекистана. На пересечении караванных путей» охватывает период с V-VI веков до нашей эры до эпохи правления Темуридов и включает 169 экспонатов — предметы монументального и декоративно-прикладного искусства, настенные росписи, резные детали дворцов и многое другое.

Вторая выставка собрана из почти 300 экспонатов XIX — середины XX веков, а также картин Туркестанского авангарда из коллекции государственных музеев Узбекистана. Посетители смогут увидеть образцы национального текстиля, костюмы, головные уборы, украшения, золотошвейные чапаны эпохи Бухарского эмирата, ковры, выполненные в различных техниках.

Подготовка к выставкам велась три года. Прошло несколько совместных узбекско-французских экспедиций, совершены археологические открытия. Специально для мероприятия специалисты из Узбекистана и Франции отреставрировали 70 предметов. К этой работе привлекли международную команду, в которую вошли 40 реставраторов по бумаге, дереву, металлу, скульптуре, стеклу и настенной живописи.

Среди наиболее ценных восстановленных экспонатов значится Катталангарский Коран VIII века. К его реставрации были привлечены сотрудники национальной библиотеки Узбекистана им. А. Навои, фонда развития и культуры при министерстве культуры, представители Управления мусульман Узбекистана, а также специалисты из Лувра. Поддержку этому проекту оказала дочь президента Узбекистана Саида Мирзиеева, которая на тот момент занимала должность заместителя директора Агентства информации и массовых коммуникаций республики.

Эксперты в сфере культуры считают, что сокровища Узбекистана станут главной музейной достопримечательностью в Париже на полгода. А научный куратор экспозиции в Лувре Рокко Ранте заявил, что ближайшие 30-40 лет таких уникальных выставок Франция не увидит.

