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02:41, 25 ноября 2022Мир

В Евросоюзе обеспокоились переменами в Twitter

Еврокомиссар Рейндерс обеспокоился снижением контроля за нежелательным контентом в Twitter

Фото: Noah Berger / AP

Увольнения в Twitter и снижение контроля за нежелательным контентом в соцсети вызывают опасения в Евросоюзе. Такое мнение высказал еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс по итогам переговоров в штаб-квартире соцсети в Дублине, передает РИА Новости.

Рейндерс понадеялся на выполнение добровольных обязательств, касающихся соблюдения Закона о цифровых услугах и Регламента о защите персональных данных в ЕС.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что политика Twitter при новом владельце соцсети Илоне Маске бросает вызов «либеральной диктатуре». «Какие бы позиции ни занимал Маск по тем или иным вопросам, он бросает вызов стерильному единомыслию и либеральной диктатуре в мире соцсетей», — оценил Пушков.

Во вторник, 22 ноября, Илон Маск сообщил, что под его руководством компания не практикует постоянных блокировок страниц и не отправит в «бан» даже агентство Associated Press за «совершенно вымышленную» заметку о падении российских ракет в Польше.

Марина Совина
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