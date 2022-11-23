Российский сенатор заявил о бросающей вызов политике Twitter

Сенатор Пушков заявил, что Twitter при Маске бросает вызов «либеральной диктатуре»

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что политика Twitter при новом владельце соцсети Илоне Маске бросает вызов «либеральной диктатуре». Он прокомментировал слова бизнесмена в своем Telegram-канале.

«Какие бы позиции ни занимал Маск по тем или иным вопросам, он бросает вызов стерильному единомыслию и либеральной диктатуре в мире соцсетей», — оценил Пушков. По мнению политика, бывший руководитель Twitter Джек Дорси, который заблокировал аккаунт экс-президента США Дональда Трампа, превратил соцсеть в «инструмент идейной диктатуры».

Во вторник, 22 ноября, Маск сообщил, что под его руководством компания не практикует постоянных блокировок страниц и не отправит в «бан» даже агентство Associated Press за «совершенно вымышленную» заметку о падении российских ракет в Польше.

20 ноября Twitter разблокировал аккаунт Трампа. Число подписчиков бывшего главы государства резко выросло. 29 октября соцсеть разблокировала страницу рэпера Канье Уэста.