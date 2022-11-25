Звезду K-Pop приговорили к 13 годам тюрьмы за изнасилования

Звезду K-Pop Криса Ву приговорили к 13 годам тюрьмы после обвинений в изнасилованиях

Звезду K-Pop Криса Ву приговорили к 13 годам тюремного заключения и депортации из Китая после обвинений в изнасилованиях. Об этом сообщает The Guardian.

Обвинения в ненадлежащем поведении выдвинули как минимум 24 женщины. По их словам, рэпер приглашал их к себе домой, после чего угощал алкогольными напитками и принуждал к сексу. Среди пострадавших были девушки, являвшиеся несовершеннолетними в момент преступления.

Помимо этого, Пекинский Верховный народный суд признал артиста виновным в организации групповых изнасилований. После 13 лет тюремного заключения в Китае Крис Ву будет депортирован в Канаду в соответствии со вторым его гражданством.

Артист был заключен под арест после обвинений в изнасилованиях в августе прошлого года. Сам музыкант тогда отвергал слова жертв, заявляя, что «если бы такое на самом деле происходило, он бы сам себя посадил».

Крис Ву — бывший член популярной группы EXO-M. Также он является рекламным лицом Louis Vuitton, Bvlgari, Porsche и других компаний в Китае. После обвинений многие организации расторгли с ним контракты.

Ранее 78-летнего актера из «Игры в кальмара» обвинили в сексуальных домогательствах.

