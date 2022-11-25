В Ярославле покажут картины Айвазовского из коллекции Русского музея

В Ярославле в ноябре 2023 года покажут полотна Айвазовского из коллекции Русского музея

В ноябре 2023 года в Ярославском художественном музее (ЯХМ) откроется выставка полотен Ивана Айвазовского из коллекции Русского музея. Об этом сообщила директор ЯХМ Алла Хатюхина, передает ТАСС.

24 ноября в художественном музее начала работать выставка полотен Ивана Шишкина из из фондов петербургского музея. В экспозицию вошли работы разных периодов жизни Шишкина, всего более 40 картин, включая «Дорожку в лесу» и «Ручей в березовом лесу». Хатюхина отметила, что сейчас уже известно, что следующим проектом из собрания Русского музея станет экспозиция русского живописца-мариниста.

Директор подчеркнула, что музей рассчитывает сопроводить выставку музыкальной программой. «Также мы надеемся, что к нам присоединится Первый русский [Волковский театр]», — сказала она.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке откроется выставка, посвященная журналам Серебряного века. Экспозицию подготовит Государственный музей истории российской литературы имени В. И. Даля. На выставке представят почти 100 экспонатов, среди которых фотографии и архивные фрагменты журналов «Мир искусства», «Золотое руно» и «Аполлон».