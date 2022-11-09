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10:21, 9 ноября 2022Моя страна

Во Владивостоке откроется выставка журналов Серебряного века

Во Владивостоке представят выставку, посвященную альманахам Серебряного века

Фото: Государственный объединённый музей-заповедник истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева

Во Владивостоке откроется выставка, посвященная журналам Серебряного века. Экспозицию подготовит Государственный музей истории российской литературы имени В. И. Даля. Об этом сообщает ТАСС.

Выставка пройдет на площадке Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева, ее открытие запланировано на 17 ноября. Посетители смогут увидеть крупнейшие модернистские издания и альманахи российской журналистики 19-20 веков. На выставке представят почти 100 экспонатов, среди которых фотографии и архивные фрагменты журналов «Мир искусства», «Золотое руно» и «Аполлон».

«Все эти журналы отличались высочайшим полиграфическим уровнем. В них все было новаторским: тексты, иллюстрации, типографские шрифты, заставки, концовки, буквицы, а их оформлением занимались лучшие мастера книжной графики того времени», — заключили в пресс-службе музея. Посетителям покажут иллюстрации Виктора Васнецова, Константина Коровина, Кузьмы Петрова-Водкина, Марии Якунчиковой и других мастеров Серебряного века.

Ранее в Приморской краевой филармонии Владивостока открылся фестиваль, посвященный 100-летию джаза в России. Мероприятие продлится до 19 ноября. Публике представят восемь концертных программ от ведущих российских исполнителей.

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Варвара Кошечкина
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