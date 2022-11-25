Россиянку арестовали за кражу ювелирных украшений на 12 миллионов рублей

В Уфе продавщицу арестовали за кражу украшений на 12 млн рублей из ювелирного магазина

В Уфе 22-летнюю сотрудницу ювелирного магазина арестовали за кражу украшений на 12 миллионов рублей. Об этом в пятницу, 25 ноября, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Республики Башкортостан.

Она будет находиться в СИЗО до 20 января 2023 года.

Как стало известно ранее, девушка устроилась продавщицей в магазин на Рубежной улице месяц назад. Вечером 19 ноября она проводила коллегу со смены, собрала украшения из сейфа и витрин и поехала на такси домой. Вскоре фигурантку заметили выходящей из подъезда. Она села в автомобиль и уехала.

После этого она перебралась в Дзержинск, где ее и задержали, после чего этапировали обратно в Уфу.

Сейчас правоохранители выясняют, где находятся украденные драгоценности.