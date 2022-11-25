Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:40, 25 ноября 2022Силовые структуры

Россиянку арестовали за кражу ювелирных украшений на 12 миллионов рублей

В Уфе продавщицу арестовали за кражу украшений на 12 млн рублей из ювелирного магазина

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Уфе 22-летнюю сотрудницу ювелирного магазина арестовали за кражу украшений на 12 миллионов рублей. Об этом в пятницу, 25 ноября, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Республики Башкортостан.

Она будет находиться в СИЗО до 20 января 2023 года.

Как стало известно ранее, девушка устроилась продавщицей в магазин на Рубежной улице месяц назад. Вечером 19 ноября она проводила коллегу со смены, собрала украшения из сейфа и витрин и поехала на такси домой. Вскоре фигурантку заметили выходящей из подъезда. Она села в автомобиль и уехала.

После этого она перебралась в Дзержинск, где ее и задержали, после чего этапировали обратно в Уфу.

Сейчас правоохранители выясняют, где находятся украденные драгоценности.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Путин ответил на вопрос о мобилизации фразой «не надо, нам хватит»
Пассажир Airbus снял роскошное убранство нового бизнес-класса и возмутил фанатов
Модель OnlyFans заработала состояние благодаря комментариям ненавистников
На Украине допустили переговоры с Россией
В Санкт-Петербурге резко подорожал один сегмент жилья
Трехметровый питон напал на мальчика и едва не утопил его в бассейне
Спрос на смартфоны с 5G упал
В РФС ответили на вопрос о возможном выходе из УЕФА
Еврокомиссия отказалась запрещать покупку российского газа
В МИД России прокомментировали признание России спонсором терроризма
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.