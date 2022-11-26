В Госдуме прокомментировали решение Киева бойкотировать ПА ОБСЕ

Лидер ЛДПР Слуцкий: бойкотирование Киевом ПА ОБСЕ подтверждает нежелание диалога

Лидер ЛДПР, глава комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал намерение Киева бойкотировать Парламентскую ассамблею (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Своим мнением он поделился в своем Telgeram-канале.

«Еще одно подтверждение того, что никакой диалог им не нужен, все разговоры про переговоры — не более чем фикция», — написал парламентарий. Он также напомнил об отказе Польши министру иностранных дел России Сергею Лаврову в участии в заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ), указав, что Киев «подхватил эстафету у поляков».

По словам Слуцкого, ультиматумы становятся современным украинским новоязом, на котором Киев пытается говорить со всеми, включая так называемых европейских союзников. «Не стесняясь, диктует, что и как делать Организации, куда входят 57 государств Европы, Центральной Азии и Северной Америки», — отметил он. Парламентарий призвал ПА ОБСЕ задуматься на фоне сложившейся ситуации, в частности, о последствиях «поддержки неонацисткого режима Киева».

26 ноября украинская делегация объявила о намерении бойкотировать работу ПА ОБСЕ, пока в ней сохраняется представительство России. Отказаться от данного решения Киев готов только в случае исключения России.