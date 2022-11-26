В Киевской области строят фортификационные сооружения

Администрация Киева: военные и гражданские инженеры возводят фортификационные сооружения

В Киевской области начали возводить фортификационные сооружения, сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую военную администрацию.

«Военные вместе с гражданскими инженерами и строителями проводят работы по наращиванию оборонных способностей города, оборудуются мощные фортификационные укрепления», — отмечается в сообщении.

В частности, в В Киевской области строят взводные и ротные опорные пункты, места укрытия и проживания личного состава, а также долговременные огневые точки.

В начале ноября сообщалось, что украинские войска продолжили укреплять Киев. «Исходя из выводов анализа защиты столицы в феврале-апреле принимаются дополнительные меры по усилению обороны», — рассказали представители Вооруженных сил Украины (ВСУ).