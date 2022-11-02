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19:28, 2 ноября 2022Бывший СССР

Украинские войска продолжили укреплять Киев

Сухопутные войска Украины сообщили, что продолжают укреплять Киев

Фото: Marko Djurica / Reuters

Сухопутные войска Украины сообщили, что продолжают укреплять Киев и возводить вокруг города фортификационные сооружения. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале войск.

«Исходя из выводов анализа защиты столицы в феврале-апреле принимаются дополнительные меры по усилению обороны», — рассказали в ведомстве.

В Сухопутных войсках отметили, что в настоящее время занимаются оборудованием огневых позиций и укрытий для личного состава. Также устанавливаются взрывные и невзрывные инженерные заграждения перед позициями войск.

Ранее сообщалось, что в Киеве был поврежден важный объект, который снабжал электричеством около 350 тысяч квартир. Экстренные службы и органы власти пытаются стабилизировать ситуацию.

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Алевтина Запольская
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