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05:14, 26 ноября 2022Мир

Финны начали экономить на алкоголе

Verkkouutiset: продажи финской монополии по производству спиртного упали почти на 12%

Фото: Unsplash.com

Финны начали экономить на алкоголе, продажи государственной монополии по производству и продаже спиртного Alko упали почти на 12 процентов по сравнению с октябрем прошлого года. Об этом сообщает издание Verkkouutiset.

Отмечается, что в стране было продано 5,9 миллиона литров, в то время как в 2021 — 6,7 миллиона. Наибольший спад спроса наблюдается на игристые вина — 17,5 процента.

На втором месте оказалось красное вино (сокращение на 13,8 процента), пиво (12,9 процента), белое вино (10,8 процента), крепкие напитки (9,3 процента), розовое вино (7,9 процента).

При этом издание указывает, что рост стоимости продукции Alko в течение года был достаточно умеренным, в среднем он составил около 2,3 процента.

Ранее РБК со ссылкой на данные NielsenIQ сообщил, что алкоголь оказался на последнем месте среди топ-10 товаров и услуг, на которых российские потребители экономили в июле-сентябре этого года.

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Марина Совина
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