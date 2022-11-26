В Германии заявили о зажатой в «клещи» США экономике страны

Обозреватель Focus Штайнгарт считает, что экономика ФРГ попала в «клещи» США

Немецкая экономика попала в «опасные клещи» Соединенных Штатов, считает обозреватель журнала Focus Габор Штайнгарт. По его словам, Вашингтон полон решимости организовать свое будущее процветание за счет Китая и Европы. Об этом говорится в его материале, опубликованном на сайте издания.

Штайнгарт указал, что из-за действий американских властей экономика страны оказалась в сложной ситуации, так как принятый в США закон о сокращении инфляции создает конкурентные трудности для компаний ФРГ. Кроме того, санкции Вашингтона против китайских полупроводников вынуждают немецкий бизнес пересматривать сотрудничество с КНР.

«В нынешних условиях немецкая экономика имеет могущественного конкурента в лице США. В Вашингтоне эра "свободной торговли" сменилась эрой "управляемой торговли"», — отметил обозреватель.

Ранее эксперты мюнхенского института экономических исследований Ifo заявили, что рост цен на нефть и газ в ходе текущего экономического кризиса обойдется экономике Германии в 110 миллиардов евро, или в три процента ВВП в период с 2021 по 2023 год, причем основной ущерб придется на 2022 год.