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15:09, 26 ноября 2022Россия

Генерал армии высказался о продолжительности спецоперации

Генерал армии России Болдырев считает, что СВО не завершится в ближайшие несколько месяцев
Владимир Болдырев

Владимир Болдырев. Фото: Валерий Титиевский / РИА Новости

Бывший главнокомандующий сухопутными войсками генерал армии России Владимир Болдырев высказался о возможной продолжительности специальной военной операции (СВО) на Украине. Своим прогнозом военачальник поделился с корреспондентом Ura.ru.

По его мнению, спецоперация не завершится в ближайшие несколько месяцев. «Знаю, что все это будет долго. Это не один, и не два, и даже не полгода», — считает генерал армии. Болдырев также отметил, что для российских военных сейчас важно «стоять насмерть на занимаемых рубежах и готовить группировки».

Ранее президент России Владимир Путин призвал учесть полученный в ходе спецоперации опыт противодействия западному оружию. Глава государства также отметил необходимость поощрять конкуренцию между российскими предприятиями и создавать лучшие образцы военной техники.

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Никита Савин
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