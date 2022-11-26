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14:23, 26 ноября 2022Россия

Минобороны рассказало об атаках ВСУ на красно-лиманском направлении

Минобороно рассказало о безуспешных попытках ВСУ атаковать на красно-лиманском направлении

Фото: Ukrainian Armed Forces / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) безуспешно пытались атаковать подразделения российских войск на красно-лиманском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России.

Две ротные тактические украинские группы пытались атаковать в направлении населенных пунктов Коломыйчиха и Площанка Луганской народной республики (ЛНР), уточнили в ведомстве.

«В результате огня артиллерии подразделения ВСУ были остановлены и отброшены на исходные позиции. Потери противника составили более 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые машины пехоты и два автомобиля», — сказано в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин, описывая противника Москвы на Украине, заявил, что страна воюет не с украинцами, а с теми, кто использует их как пушечное мясо. Глава государства отметил, что ему известно о случаях, когда солдат ВСУ расстреливали перед строем, если те оставляли свои позиции в бою.

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Варвара Кошечкина
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