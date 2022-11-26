Синоптик пообещал москвичам январские морозы

Синоптик «Фобоса» Леус сообщил, что к 30 ноября в Москву придут январские морозы

К среде, 30 ноября, температура в Москве опустится до характерных для января значений. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По его словам, нынешняя облачная погода с небольшим снегом сохранится в Москве до понедельника. Днем температура не будет опускаться ниже четырех градусов мороза. Ситуация изменится с приходом антициклона, наполненного холодным арктическим воздухом, который уменьшит количество облаков и прекратит осадки.

Пик похолодания придется на среду, когда температура воздуха окажется на шесть-семь градусов ниже нормы. Ночью столбик термометра может опуститься до минус 14 градусов, а днем ожидается до девяти градусов мороза. «С началом календарной зимы погода изменится мало, и по-прежнему будет холодно. И только к концу рабочей недели морозы начнут ослабевать», — пообещал Леус.

Синоптик добавил, что, предварительно, потепление наступит к следующим выходным с приходом очередного циклона, который принесет в Москву небольшой снег и вернет температуру в рамки климатических норм.

Ранее эксперт сервиса аренды пауэрбанков рассказал, как продлить время работы смартфона на морозе. По его словам, для этого нужно использовать гарнитуру, чтобы телефон больше находился в тепле. Также следует ограничить время разговоров по гаджету.