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00:54, 26 ноября 2022Мир

В США запретили импорт оборудования ряда китайских компаний

Федеральная комиссия по связи США запретила импорт оборудования ряда китайских компаний

Фото: Aly Song / Reuters

Американская Федеральная комиссия по связи ввела запрет на импорт в страну оборудования для телекоммуникаций и наблюдения, произведенное рядом компаний из Китая. Ограничения обусловлены тем, что продукция этих компаний может представлять угрозу национальной безопасности США, сообщает ТАСС.

Запрет введен в отношении таких компаний, как Huawei, ZTE, Hytera Communications, Hangzhou Hikvision Digital Technology и Dahua Technology и их дочерних структур. Отмечается, что комиссия впервые проголосовала за остановку выдачи разрешений на импорт нового оборудования из соображений национальной безопасности.

Ранее авторы газеты The Global Times рассказали, что власти США используют НАТО в качестве ловушки для подрыва европейской экономики и ужесточения контроля за политикой Евросоюза. Авторы материала рассказали, что Вашингтон строит «недобрые намерения», планируя давление на стран-участниц НАТО и требуя от них увеличить оборонный бюджет.

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Марина Совина
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