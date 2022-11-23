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07:30, 23 ноября 2022Мир

В Китае рассказали о ловушке США для Евросоюза

The Global Times: США используют НАТО как ловушку для подрыва экономики Евросоюза

Фото: Unsplash

Власти США используют НАТО в качестве ловушки для подрыва европейской экономики и ужесточения контроля за политикой Евросоюза. Такую точку зрения высказали в среду авторы газеты из Китая The Global Times, ссылаясь на позиции местных экспертов.

Авторы материала рассказали, что США строят «недобрые намерения», планируя давление на стран-участниц НАТО и требуя от них увеличить оборонный бюджет.

«С учетом разразившегося энергетического кризиса и серьезной инфляции в Евросоюзе увеличение ассигнований на оборону может вызвать волну еще большего общественного недовольства правительствами европейских государств. В итоге США будет легче влиять на руководство стран ЕС», — отмечается в статье.

Ранее издание The American Conservative заявило, что президент Украины Владимир Зеленский вместе с руководством Польши загнал НАТО в ловушку заявлениями о падении ракет в районе польской деревни Пшеводув. По мнению автора статьи, Киев и Варшава намеренно дезинформировали Вашингтон насчет непричастности Украины к инциденту.

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Марина Совина
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