В Китае рассказали о ловушке США для Евросоюза
Власти США используют НАТО в качестве ловушки для подрыва европейской экономики и ужесточения контроля за политикой Евросоюза. Такую точку зрения высказали в среду авторы газеты из Китая The Global Times, ссылаясь на позиции местных экспертов.
Авторы материала рассказали, что США строят «недобрые намерения», планируя давление на стран-участниц НАТО и требуя от них увеличить оборонный бюджет.
«С учетом разразившегося энергетического кризиса и серьезной инфляции в Евросоюзе увеличение ассигнований на оборону может вызвать волну еще большего общественного недовольства правительствами европейских государств. В итоге США будет легче влиять на руководство стран ЕС», — отмечается в статье.
Ранее издание The American Conservative заявило, что президент Украины Владимир Зеленский вместе с руководством Польши загнал НАТО в ловушку заявлениями о падении ракет в районе польской деревни Пшеводув. По мнению автора статьи, Киев и Варшава намеренно дезинформировали Вашингтон насчет непричастности Украины к инциденту.