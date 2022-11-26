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18:44, 26 ноября 2022Мир

Телефонный разговор папы римского тайно записали

CNN: разговор папы римского Франциска с обвиненным в растрате кардиналом был тайно записан

Фото: Vatican Media / Reuters

Телефонный разговор папы римского Франциска с бывшим приближенным, кардиналом Анджело Беччу, был тайно записан, что выяснилось во время продолжающегося судебного разбирательства вокруг последнего. Об этом сообщает CNN.

Поясняется, что суд заслушал аудиозапись разговора Франциска и кардинала Беччу. Как стало известно, запись была сделана еще одним человеком, общение состоялось 24 июля 2021 года, когда Беччу уже был уволен и обвинен в растратах.

В разговоре кардинал просил папы римского подтвердить, что он разрешил платежи для помощи в освобождении похищенной монахини в Африке. Выплаты должны были пойти через некоего консультанта Беччу по безопасности (которая также обвиняется в растрате) британской фирме Inkerman Group. Та, в свою очередь, должна была помочь добиться освобождения монахини, похищенной исламскими боевиками в Мали в 2017 году.

Выплаченные суммы, по словам кардинала, составляли 350 000 евро британской фирме и 500 000 евро в качестве выкупа за монахиню. Согласно записи, папы римский в ответ сказал, что смутно помнит, о чем идет речь, и попросил Беччу изложить просьбу письменно.

В июле прошлого года сообщалось, что Анджело Беччу предстал перед трибуналом Святого Престола по делу о мошенничестве и растратах на сумму 412 миллионов долларов. 73-летний священнослужитель ранее был приближенным папы римского, но понтифик уволил его после сообщений о причастности к финансовым махинациям. По данным следствия, украденные деньги Беччу переправлял на предприятия своих братьев на Сардинии.

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Антон Похиляк
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