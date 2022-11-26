В Гватемале лишили россиянина вида на жительство из-за США

Власти Гватемалы лишили россиянина вида на жительство из-за санкций США МЕХИКО

Гватемальский институт миграции запретил въезд в страну и лишил вида на жительство двух граждан России и Белоруссии, которые попали под санкции США в рамках за возможные преступления. Об этом пишет ТАСС.

«Гватемальский институт миграции проинформировал Национальное миграционное управление о недопуске этих людей и приостановлении действия вида на жительство господина Дмитрия Кудрякова и госпожи Ирины Литвинюк», — говорится в сообщении.

Соответствующая реакция зарубежных банков последовала за заявлением Минфина США о потенциальном введении блокирующих санкций за поддержку использования карт за пределами России. 15 сентября Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) выпустило разъяснение, что финансовые организации не из Штатов, заключающие с оператором российской платежной системы «Мир» НСПК какие-либо соглашения, могут оказаться вовлечены в действия по обходу американских санкций.