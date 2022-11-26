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21:43, 26 ноября 2022Мир

В Турции созвали совещание после гибели двух военных в Сирии

Министр обороны Турции Акар созвал совещание в связи с гибелью двух военных в Сирии
Хулуси Акар

Хулуси Акар. Фото: Defence Ministry / Reuters

Министр обороны Турции Хулуси Акар созвал совещание с командованием Вооруженных сил (ВС) страны в связи с сообщениями о гибели двух солдат в зоне операции в Сирии и Ираке. Об этом пишет издание Milliyet.

«Министр Акар, участвовавший в программе президента страны Эрдогана в Конье, покинул программу и вернулся в Анкару после того, как двое солдат были замучены в ходе операции «Коготь-меч». Он провел встречу с командованием ВС в Оперативном центре Сухопутных войск», — говорится в публикации. Глава Минобороны также отметил, что операция успешно продолжается, сообщает газета.

Ранее турецкий министр заявил, что в результате воздушных операций ВВС Турции в Сирии и Ираке было ликвидировано 326 террористов. Он также опроверг сведения о том, что турецкие силы нанесли удар по наблюдательному пункту армии США.

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Варвара Кузьмина
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