В Турции созвали совещание после гибели двух военных в Сирии

Министр обороны Турции Акар созвал совещание в связи с гибелью двух военных в Сирии

Министр обороны Турции Хулуси Акар созвал совещание с командованием Вооруженных сил (ВС) страны в связи с сообщениями о гибели двух солдат в зоне операции в Сирии и Ираке. Об этом пишет издание Milliyet.

«Министр Акар, участвовавший в программе президента страны Эрдогана в Конье, покинул программу и вернулся в Анкару после того, как двое солдат были замучены в ходе операции «Коготь-меч». Он провел встречу с командованием ВС в Оперативном центре Сухопутных войск», — говорится в публикации. Глава Минобороны также отметил, что операция успешно продолжается, сообщает газета.

Ранее турецкий министр заявил, что в результате воздушных операций ВВС Турции в Сирии и Ираке было ликвидировано 326 террористов. Он также опроверг сведения о том, что турецкие силы нанесли удар по наблюдательному пункту армии США.