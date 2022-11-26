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22:35, 26 ноября 2022Россия

Российские военные выжили в подбитом танке в ЛНР и продолжили службу

Российские военные выжили в подбитом танке в ЛНР во время спецоперации и продолжили службу

Фото: Sergei Chuzavkov / Globallookpress.com

Российские танкисты выжили в подбитой боевой машине во время проведения спецоперации в Луганской народной республике (ЛНР). После инцидента они продолжили нести службу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира танка с позывным «Оса».

Собеседник агентства рассказал, что его экипаж уже принимал участие в специальной военной операции и после того, как машину подбили, вернулся в ЛНР.

Ранее «Оса» проходил службу по контракту в танковых войсках во Владимирской области. Во время частичной мобилизации он был призван и распределен на эту же должность. «Защищаем наших граждан, гражданское общество, которое здесь находится под гнетом», — заявил танкист.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие на купянском направлении сорвали атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) — это произошло вблизи сел под Харьковом и Луганском.

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Екатерина Подвигина
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