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01:15, 26 ноября 2022Россия

Новый премьер Херсонской области назвал главную задачу

Новый премьер Херсонской области Алексеенко назвал главной задачей безопасность людей

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/ Globallookpress.com

Новый премьер-министр Херсонской области Андрей Алексеенко назвал главной задачей обеспечение безопасности людей. Его слова приводит ТАСС.

«Все цели и задачи сейчас можно выразить одним простым словом — люди. Это сейчас самое главное. Безопасность, организация нормальной жизни каждой семьи», — указал председатель правительства.

По словам Алексеенко, необходимо обеспечить граждан теплом и медицинской помощью, наладить электроснабжение и связь, работу транспорта, организовать обучение детей.

Новый премьер Херсонской области был назначен 25 ноября. Бывший глава региона Сергей Елисеев передаст свои дела преемнику, закончит командировку и вернется в Калининградскую область.

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Марина Совина
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