Новый премьер Херсонской области назвал главную задачу
Новый премьер Херсонской области Алексеенко назвал главной задачей безопасность людей
Новый премьер-министр Херсонской области Андрей Алексеенко назвал главной задачей обеспечение безопасности людей. Его слова приводит ТАСС.
«Все цели и задачи сейчас можно выразить одним простым словом — люди. Это сейчас самое главное. Безопасность, организация нормальной жизни каждой семьи», — указал председатель правительства.
По словам Алексеенко, необходимо обеспечить граждан теплом и медицинской помощью, наладить электроснабжение и связь, работу транспорта, организовать обучение детей.
Новый премьер Херсонской области был назначен 25 ноября. Бывший глава региона Сергей Елисеев передаст свои дела преемнику, закончит командировку и вернется в Калининградскую область.