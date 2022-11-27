Россиянин получил срок за изнасилование несовершеннолетней сестры

В Иркутске посадили на 17 лет местного жителя, несколько лет насиловавшего сводную сестру

Октябрьский районный суд Иркутска приговорил местного жителя к 17 годам лишения свободы. Об этом сообщает следственное управление СК России по Иркутской области.

Отбывать наказание 22-летний мужчина будет в колонии строгого режима. Как установило следствие, он неоднократно совершал преступления сексуального характера в отношении своей сводной сестры. При этом первый эпизод изнасилования был совершен, когда девочке было 10 лет.

Уточняется, что злоумышленник запугал сестру, угрожая расправой. В результате девочка несколько лет молчала, однако в феврале 2022 года рассказала о происходящем родственнику. Россиянин незамедлительно сообщил в правоохранительные органы.

Ранее в Республике Саха (Якутия) посадили на 17 лет 34-летнего россиянина, признанного виновным в неоднократном изнасиловании несовершеннолетней сестры своей супруги.