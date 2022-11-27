Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:16, 27 ноября 2022Силовые структуры

Россиянин получил срок за изнасилование несовершеннолетней сестры

В Иркутске посадили на 17 лет местного жителя, несколько лет насиловавшего сводную сестру

Фото: Shutterstock

Октябрьский районный суд Иркутска приговорил местного жителя к 17 годам лишения свободы. Об этом сообщает следственное управление СК России по Иркутской области.

Отбывать наказание 22-летний мужчина будет в колонии строгого режима. Как установило следствие, он неоднократно совершал преступления сексуального характера в отношении своей сводной сестры. При этом первый эпизод изнасилования был совершен, когда девочке было 10 лет.

Уточняется, что злоумышленник запугал сестру, угрожая расправой. В результате девочка несколько лет молчала, однако в феврале 2022 года рассказала о происходящем родственнику. Россиянин незамедлительно сообщил в правоохранительные органы.

Ранее в Республике Саха (Якутия) посадили на 17 лет 34-летнего россиянина, признанного виновным в неоднократном изнасиловании несовершеннолетней сестры своей супруги.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Экс-сотрудник Белого дома заявил о способности России уничтожить Украину за день
Месси оценил первую победу Аргентины на чемпионате мира-2022
«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве
В четырех регионах Украины объявили воздушную тревогу
На востоке России произошло землетрясение
Стало известно о взрывах в Кривом Роге
Одиннадцать человек госпитализированы после ДТП с автобусом в Якутии
Раскрыты опасные последствия недостатка витамина D
Экономист посоветовал российским туристам купить валюту в ближайшую неделю
Россиянин получил срок за изнасилование несовершеннолетней сестры
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.