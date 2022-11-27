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17:14, 27 ноября 2022Россия

Десятки тысяч жителей Абакана остались без отопления в 20-градусный мороз

В Абакане около 70 000 человек остались без отопления в 20-градусный мороз из-за аварии

Кадр: Telegram-канал «Борус»

В Абакане десятки тысяч жителей остались без отопления в 20-градусный мороз из-за коммунальной аварии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный МЧС.

«По состоянию на 15:30 по московскому времени (19:30 по местному) 27 ноября без теплоснабжения в Абакане находятся 270 многоквартирных жилых домов (в них проживает около 70 000 человек), 14 социально значимых объектов (четыре школы, лицей, национальная гимназия, семь детсадов, перинатальный центр)», — сообщили спасатели.

Как уточняется, авария затронула северную часть центрального города Хакасии. Она произошла из-за повреждения в тепловой камере на перекрестке улиц Крылова и Перекрещенко.

По словам пресс-секретаря СГК республики Натальи Новожиловой Telegram-каналу «Борус», повреждение инфраструктуры довольно большое, но перед рабочими стоит задача вернуть тепло в дома к полуночи.

В свою очередь, в МЧС предварительно планируют восстановить теплоснабжение к 22:00 местного времени (18:00 по московскому).

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Елена Апазиди
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