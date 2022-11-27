Немцев предупредили об изменениях в новом году

Spiegel: жители ФРГ столкнутся с массовым повышением цен на электроэнергию в 2023 году

После Нового года жителей Германии ожидает массовое и резкое повышение цен на электроэнергию. Такой прогноз дал немецкий журнал Spiegel.

Таким образом, в Кельне один из крупнейших поставщиков газа Rheinenergie с января увеличит плату более чем в два раза за киловатт-час за основное снабжение, говорится в публикации. Отмечается, что немцы столкнутся с «высокими рыночными ценами». «Если клиент потребляет больше, он платит обычную договорную цену. Это должно дать стимул к экономии», — пишет издание.

Автор материала подчеркивает, что количество поставщиков, перекладывающих рост оптовых цен на конечных потребителей, растет. Подобные меры являются следствием энергетического кризиса в Европе, спровоцированного конфликтом на Украине, подводит итог Spiegel.

Ранее немцев призвали готовиться к возможным локальным отключениям электричества зимой. Глава Федерального ведомства по защите населения и помощи при катастрофах Ральф Тислер указал, что ситуация с энергоснабжением в Германии является напряженной.