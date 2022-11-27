Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:06, 27 ноября 2022Мир

Немцев предупредили об изменениях в новом году

Spiegel: жители ФРГ столкнутся с массовым повышением цен на электроэнергию в 2023 году

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

После Нового года жителей Германии ожидает массовое и резкое повышение цен на электроэнергию. Такой прогноз дал немецкий журнал Spiegel.

Таким образом, в Кельне один из крупнейших поставщиков газа Rheinenergie с января увеличит плату более чем в два раза за киловатт-час за основное снабжение, говорится в публикации. Отмечается, что немцы столкнутся с «высокими рыночными ценами». «Если клиент потребляет больше, он платит обычную договорную цену. Это должно дать стимул к экономии», — пишет издание.

Автор материала подчеркивает, что количество поставщиков, перекладывающих рост оптовых цен на конечных потребителей, растет. Подобные меры являются следствием энергетического кризиса в Европе, спровоцированного конфликтом на Украине, подводит итог Spiegel.

Ранее немцев призвали готовиться к возможным локальным отключениям электричества зимой. Глава Федерального ведомства по защите населения и помощи при катастрофах Ральф Тислер указал, что ситуация с энергоснабжением в Германии является напряженной.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
Экс-сотрудник Белого дома заявил о способности России уничтожить Украину за день
Экономисты спрогнозировали зависимость цен на газ в ЕС от погоды
Стало известно о самых вкусных пряниках в России
Иностранцам в России запретят нанимать суррогатных матерей
Немцев предупредили об изменениях в новом году
В США назвали новую проблему американской армии
Заснявшего избиение беременной любовницы на видео россиянина задержали
В Японии заявили о возможном повышении среднесрочных расходов на оборону
Большинство немцев высказались против возвращения Меркель к власти
В сборной Бразилии заявили о намерении сербских игроков травмировать Неймара
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.