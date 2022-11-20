В Германии предупредили о возможных локальных отключениях электричества зимой

Welt: жителям Германии стоит готовиться к локальным отключениям электроэнергии зимой

Глава Федерального ведомства по защите населения и помощи при катастрофах Ральф Тислер в интервью газете Welt am Sonntag предупредил о том, что немцам стоит готовиться к возможным локальным отключениям электроэнергии зимой. Он назвал ситуацию с энергоснабжением в Германии напряженной.

«Мы должны исходить из того, что зимой будут случаться блэкауты», — заявил Тислер.

По его словам, речь идет о региональных и ограниченных по времени отключениях электричества по причине нехватки электроэнергии или сознательном отключении электросети с целью обеспечения ее безопасности и надежности электроснабжения. Он также уточнил, что риск отключений возрастет с января и февраля следующего года.

Ранее гендиректор украинской энергокомпании ДТЭК Максим Тимченко рассказал, что жители Украины должны по возможности подготовиться к отъезду за границу для экономии электричества. По его словам, с каждым ракетным ударом украинская энергосистема становится менее надежной, а снижение потребления электричества позволит поддержать ее функционирование.