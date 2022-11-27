В США рассказали о препятствии для активизации военных инспекций на Украине

WP: США опасаются активизации военных инспекций на Украине из-за реакции России

Администрация президента США Джо Байдена согласна с необходимостью активизации военных инспекций на Украине для контроля за поставками военной помощи Киеву, но опасается реакции российской стороны, которая может воспринять деятельность военных инспекторов за прямое вовлечение Вашингтона в конфликт. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на представителей американской администрации и законодателей.

Государственный департамент и Пентагон наметили планы, в том числе дополнительные проверки и обучение украинцев, призванные предотвратить попадание американского оружия в чужие руки. «Большинство в Вашингтоне согласны с тем, что стремление к усилению надзора является позитивным шагом», — отмечает издание.

Однако в Белом доме с осторожностью относятся к активизации работы американских инспекторов на территории Украины. «Администрация Байдена, как говорят чиновники и законодатели, для которых проводились соответствующие брифинги, твердо стоит на той позиции, что она не станет создавать ситуацию, которая могла бы быть интерпретирована Кремлем как прямое вовлечение Америки в войну», — пишет издание.

Ранее стало известно, что республиканцы в Палате представителей Конгресса США предупредили администрацию президента Джо Байдена о намерении ужесточить контроль за поставками оружия, которое отправляется на Украину. В американском истеблишменте в целом растут опасения насчет судьбы высланной военной помощи, особенно легких вооружений, отследить которые довольно трудно.