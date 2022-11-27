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17:57, 27 ноября 2022Мир

Конгресс США ужесточит контроль за поставками оружия на Украину

Washington Post: Конгресс США может ужесточить контроль за военной помощью для Украины

Фото: Reuters

Республиканцы в Палате представителей Конгресса США предупредили администрацию президента Джо Байдена о намерении ужесточить контроль за поставками оружия, которое отправляется на Украину. Об этом пишет обозреватель газеты The Washington Post Карун Демирджян.

Как утверждает журналистка, вопрос о переменах в отчетности американские законодатели могут начать рассматривать еще до начала заседания Конгресса в новом составе.

«Палата представителей одобрила ежегодный законопроект об ассигнованиях на национальную оборону, положения которого подразумевают создание дублирующих друг друга отчетов Пентагона и назначение генеральных инспекторов по передаче военного имущества», — пишет Демирджян.

Она добавляет, что в американском истеблишменте в целом растут опасения насчет судьбы высланной военной помощи, особенно легких вооружений, отследить которые довольно трудно.

Ранее газета The New York Times сообщила, что две трети стран-членов НАТО исчерпали потенциал для поставок оружия Украине. Остальные страны пока готовы помогать Киеву, среди них Франция, Германия, Италия и Нидерланды.

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Алевтина Запольская
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