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14:25, 27 ноября 2022Мир

В Японии уровень недоверия к правительству Кисиды превысил 50 процентов

The Japan Times: рейтинг неодобрения правительства Японии вырос до 51,6 процентов

Фото: Jorge Silva / Reuters

Численность электората премьер-министра Японии Фумио Кисиды снизилась до 33 процентов. Это самый низкий показатель с момента создания кабинета в 2021 году. Результаты опроса приводит The Japan Times.

Как уточняется, социологическое исследование проводилось по телефону по всей стране 26 и 27 ноября. После подсчета выяснилось, что рейтинг неодобрения правительства вырос до 51,6 процента. Кроме того, 62,4 процента опрашиваемых считают, что Кисида слишком поздно отправил в отставку трех министров, а 26 процентов уверены, что это было своевременно.

Ранее сообщалось, что Фумио Кисида может быть отстранен от должности из-за коррупционных нарушений законов Японии, связанных с ненадлежащим заполнением чеков для оплаты работы и деятельности предвыборного штаба.

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Елена Апазиди
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