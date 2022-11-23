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09:01, 23 ноября 2022Мир

Над премьером Японии нависла угроза отставки из-за коррупционного скандала

SB: коррупционные нарушения законов Японии обнаружены в чеках предвыборного штаба Кисиды

Фото: Jorge Silva / Reuters

Из-за коррупционных нарушений законов Японии, связанных с ненадлежащим заполнением чеков для оплаты работы и деятельности предвыборного штаба нынешнего японского премьера Фумио Кисиды, над политиком нависла угроза отставки. Об этом сообщает газета Shukan Bunshun (SB).

В материале газеты говорится о 94 обнаруженных выписанных чеках, в которых отсутствует имя и фамилия получателя платежа, а также его назначения. В Японии подобное нарушение выборного законодательства является причиной для правительственного расследования.

Вне зависимости от масштабов скандала при невозможности доказать свою непричастность политики в Японии уходят в отставку в подавляющем большинстве случаев. Кисида уже отреагировал на подобные обвинения и заявил, что «уточняет детали ситуации».

Ранее японская пресса сообщала, что Кисида отправил в отставку главу министерства по административным делам и коммуникациям Минору Тэраду. Он стал третьим министром за последнее время, кто покинул правительство из-за ненадлежащих результатов своей работы или скандалов — ранее в отставку ушли министр юстиции Ясухиро Ханаси и министр по восстановлению экономики Японии Дайсиро Ямагива.

Данную тенденцию журналисты называют «домино ставок», что может еще больше обрушить низкие рейтинги правительства.

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Дмитрий Сотак
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