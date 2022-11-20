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13:09, 20 ноября 2022Мир

Японский министр уйдет в отставку из-за скандалов

Кyodo: премьер Японии отправит в отставку главу министерства по административным делам

Фото: Issei Kato / Reuters

Глава министерства по административным делам и коммуникациям Минору Тэраду покинет свой пост на фоне скандалов, пишет агентство Кyodo.

По данным источников, соответствующее решение принял премьер-министр Японии Фумио Кисида. Уточняется, что прошение об отставке Тэраду подаст 20 ноября.

Это уже третий случай кадровых перестановок в кабинете министров Кисиды, который был обновлен в августе. Ранее в отставку был отправлен министр юстиции Ясухиро Ханаси из-за высказываний о смертной казни. В конце октября подал в отставку министр по восстановлению экономики Японии Дайсиро Ямагива из-за ситуации с «Церковью объединения», которую обвиняют в вымогательстве крупных пожертвований у ее последователей.

Данную тенденцию журналисты называют «домино ставок», что может еще больше обрушить низкие рейтинги правительства.

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Варвара Кошечкина
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