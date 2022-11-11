Главу Минюста Японии отправят в отставку из-за слов о смертной казни

Глава Минюста Японии Ясухиро Ханаси уйдет в отставку из-за слов о смертной казни

Премьер-министр Японии Фумио Кисида принял решение отправить в отставку министра юстиции Ясухиро Ханаси после его слов о своей работе. Об этом сообщает Kyodo.

Ранее глава японского Минюста заявил, что его обязанности на посту сводятся в основном к утверждению приговоров о смертной казни. Он также посетовал, что на этой должности нет возможности получать большие деньги и голоса избирателей.

«Это простецкая работа. Утром ставишь печать на приказ о приведении в исполнение смертного приговора, а днем это выходит в топ новостей», — высказался Ханаси. При этом отмечается, что с момента назначения на должность политик не утвердил ни одного смертного приговора.

Ранее стало известно, что 62-летнему императору Японии Нарухито диагностировали гиперплазию предстательной железы. 6 ноября монарх прошел обследование простаты в больнице Токийского университета после повышения уровня онкомаркера. Его состояние не вызвало опасений у врачей.