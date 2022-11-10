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06:19, 10 ноября 2022Мир

Императору Японии поставили диагноз

62-летнему императору Японии Нарухито диагностировали гиперплазию предстательной железы
Нарухито

Нарухито. Фото: Pool / Reuters

62-летнему императору Японии Нарухито диагностировали гиперплазию предстательной железы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство «Киодо».

По информации агентства, состояние монарха не вызывает опасений. Однако Нарухито после постановки диагноза должен будет сдать дополнительные анализы, чтобы выявить возможные осложнения, подчеркнули врачи.

6 ноября император прошел обследование простаты в больнице Токийского университета после повышения уровня онкомаркера. У императора нет никаких симптомов, отмечает Киодо.

Юлия Мискевич
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