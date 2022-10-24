Японский министр подал в отставку из-за ситуации с «Церковью объединения»

Министр по восстановлению экономики Японии подал в отставку из-за «Церкви объединения»

Министр по восстановлению экономики Японии Дайсиро Ямагива подал в отставку из-за ситуации с «Церковью объединения», которую обвиняют в вымогательстве крупных пожертвований у ее последователей. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Ямагива подвергся резкой критике из-за отсутствия объяснений своих связей с религиозной группой, которая занималась духовными продажами — практикой, когда людей уговаривают покупать кувшины и другие предметы по непомерным ценам.

В японском кабмине началось обсуждение, посвященное вопросу замены Ямагивы на этом посту.

Скандал вокруг «Церкви объединения» разгорелся после убийства экс-премьера Синдзо Абэ. Напавший на политика бывший моряк Сил самообороны Японии 41-летний Тэцуя Ямагами объяснил, что Абэ якобы был связан с некой «группой лиц», из-за которой у его семьи возникли серьезные финансовые проблемы.

Позднее стало известно, что мать Ямагами оказалась членом религиозной организации — Церкви объединения Мун Сон Мёна. Она пожертвовала религиозной организации более 100 миллионов йен (свыше 720 тысяч долларов по текущему курсу). Убийца Абэ заявил, что в результате пожертвований его матери семья обанкротилась. По его мнению, экс-премьер Японии имел отношение к данной организации.