Myśl Polska: украинские беженцы устроили протест из-за выселения из отеля «все включено»

Обозреватель Пшемыслав Пяст возмутился поведением украинских беженцев в Польше, устроивших протест из-за решения об их выселении из отеля, работающего по системе «все включено». Об этом он написал в статье для издания Myśl Polska.

Украинские мигранты вышли на громкую акцию протеста после известия о выселении из отеля «Икар», расположенного в центре Познани, говорится в публикации. Уточняется, что подобные меры руководство гостиничного комплекса приняло в связи с запланированным ремонтом. Помимо того, что их проживание в отеле было бесплатным, гостям также предоставляли трехразовое питание, безвозмездные уборку и парковку. «Иначе говоря, украинцы получили за счет польского налогоплательщика отпуск в формате все включено», — отметил Пяст. Он пожаловался, что беженцы отнеслись к необходимости самостоятельно арендовать жилье не как к норме, а как к «причиненному им вреду».

Журналист добавил, что это не первый подобный инцидент с украинскими мигрантами. По его словам, аналогичные ситуации происходят и в других частях Польши. «С самого начала конфликта на Украине мы предупреждали, что предоставление фактическим и предполагаемым беженцам чрезвычайных привилегий приведет к тому, что мы получим целый слой вечно всем недовольных и потребительски настроенных бездельников, паразитирующих на польских налогоплательщиках», — подытожил Пяст.

Ранее сообщалось, что приехавшие в Польшу украинские беженцы пытаются навязать местным жителям свои правила. В частности, они решили «линчевать Малгожату Шлаговскую-Скулскую», которая свыше десяти лет занималась организацией фестиваля российского кинематографа в стране.