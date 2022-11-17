В Польше заявили об открывших в стране «охоту на ведьм» украинских беженцах

Обозреватель Myśl Polska: украинцы говорят, какие и с кем мы должны иметь отношения

Приехавшие в Польшу украинские беженцы освоились в чужой стране и пытаются навязать местным жителям свои правила. Со стороны складывается впечатление, будто находящиеся в стране украинцы чувствуют себя там увереннее, чем у себя дома, пожаловался обозреватель Myśl Polska Аркадиуш Микса.

Он указал, что одной из крупнейших инициатив беженцев стало «линчевание Малгожаты Шлаговской-Скулской», которая более десяти лет занималась организацией фестиваля российского кинематографа в стране.

Микса подчеркнул, что упомянутый фестиваль с каждым годом становился все крупнее, со временем даже появилось «дочернее» культурное событие — ежегодный фестиваль польского кино в Москве. После этого филиалы фестиваля начали зарождаться в странах постсоветского пространства.

Подчеркнув, что «ничто так не сближает народы, как культура», обозреватель издания заявил, что в этом году мероприятие не состоялось из-за «развязанной в Польше антироссийской истерии». Организатора фестиваля не спасло решение провести фестиваль польско-украинского кино, на который получила дотации от Министерства культуры: находящимся в стране украинцам пришлось не по душе то, что ряду украинских учреждений финансирования не досталось, и Шлаговскую-Скулскую начали травить, упрекая в связях с российским посольством и пропаганде культурных достижений СССР. Комментируя эту ситуацию, Микса назвал происходящее охотой на ведьм.

«Я огорчен тем фактом, что украинцы нам пытаются объяснить, как мы должны распоряжаться нашими налогами и какие и с кем мы должны иметь отношения», — признался автор статьи.

Ранее сообщалось, что поляка подвергли критике за отказ бесплатно отдать стиральную машину украинцам.