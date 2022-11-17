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08:33, 17 ноября 2022Мир

Поляка подвергли критике за отказ бесплатно отдать стиральную машину украинцам

NYT: историк Компа раскритиковал поляка за отказ отдать стиральную машину украинцам

Фото: Unsplash.com

Польский историк Анджей Компа, выступающий за оказание всей необходимой помощи мигрантам, обнаружил на сайте объявлений о бесплатной раздаче вещей предложение отдать даром стиральную машину любому желающему при условии, «что он не украинец», и обрушился с критикой на автора сообщения, пишет The New York Times.

По его мнению, отказ его соотечественника из города Лодзь делиться с украинцами вещами является демонстрацией дискриминации, которую, например, можно сравнить с вывеской «места только для белых» в общественном транспорте. Компа выразил свое недовольство в комментариях, после чего поляки разделились на тех, кто поддерживает его негодование в данном вопросе, и тех, кто устал от того, что беженцы стали получать больше, чем коренное население.

Историк считает, что агрессивное поведение жителей страны по отношению к украинцам является показателем того, что они устали от происходящего и им хватает собственных трудностей, помимо проблем с беженцами. Позже объявление и комментарии к нему были удалены.

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Конфликт на Украине

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис выразил свою позицию по вопросу установления мира на Украине. Он считает, что именно Киев должен диктовать свою условия на переговорах.

Мир на Украине может быть только на условиях Украины. Спекуляции, которые мы видим в открытом пространстве, бесполезны

Габриэлюс Ландсбергисглава МИД Литвы

Политолог-американист Сергей Судаков, в свою очередь, отметил, что специальная военная операция (СВО) серьезно изменилась с ее начала, заявив, что достоверно можно сказать, что Россия ведет боевые действия с 42 государствами. Он указал на то, что западные страны отправляют Киеву устаревшие вооружения, желая получить взамен от США более современное, а также назвал Украину мертвецом, который находится на искусственной почке, на искусственных легких и на искусственном кровообращении. При этом Вашингтон всеми силами старается вернуть этот труп к жизни, добавил эксперт.

Обозреватель Asia Times Леонард Гудман рассказал, что американские производители оружия лоббировали развязывание противостояния с Россией и разжигание конфликта на Украине. По его словам, они являются наиболее влиятельными бизнес-группами, определяющими внешнюю политику США, поскольку им «требуются зоны активного конфликта для оправдания ожиданий Уолл-стрит по прибыли».

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Выбор правильной стороны

Все больше западных государств начинают сомневаться в правильности следования антироссийской политике. Так, бывший премьер Словакии Ян Чарногурский указал на то, что многие жители страны поддерживают действия России на Украине. По его мнению, Словакию можно назвать другом России, поскольку во всех опросах за последние три года на вопрос, кто больше всего помогал Словакии во время международного кризиса «среди таких стран, как США, Германия, Россия, Китай, побеждал всегда вариант с Россией».

Профессор Мичиганского университета Джон Чорчиари, в свою очередь, предупредил о последствиях отказа Украины от начала переговоров с Россией. Он пояснил, что Евросоюзу (ЕС) становится проблематично согласовывать выделение финансовой помощи Киеву, поскольку страны Центральной Европы начинают выступать против выделения новых средств Украине.

Если условия на Украине продолжат ухудшаться, у Европы может не остаться выбора

Джон Чорчиарипрофессор Мичиганского университета

При этом американский историк Эрик Зюсс назвал лидеров западных стран нацистами, которые поддерживают Украину против России. Он указал, что рестрикции в отношении России, а также финансовая помощь Киеву продемонстрировали подлинное отношение западных политиков к своим гражданам, отметив, что санкции нанесли ущерб самому Западу.

Крах однополярного мира
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Марина Совина
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