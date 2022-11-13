В Китае назвали лоббиста конфликта на Украине

Asia Times заявила, что производители оружия в США лоббируют разжигание кризиса на Украине

Американские производители оружия лоббировали развязывание противостояния с Россией и разжигание конфликта на Украине, заявил обозреватель Asia Times Леонард Гудман.

Он назвал американских производителей оружия наиболее влиятельными бизнес-группами, определяющими внешнюю политику США, поскольку им «требуются зоны активного конфликта для оправдания ожиданий Уолл-стрит по прибыли».

«Изготовители военной техники требуют враждебных отношений с крупными странами, такими как Россия и Китай, чтобы оправдать продажи авианосцев, атомных подводных лодок, истребителей F-35 и ядерных бомб нового поколения», — написал журналист.

Гудман считает, что демократы глубоко обязаны финансирующим их партию военным компаниям, которых «не волнуют разговоры о дипломатии или риске ядерной войны». Они требуют, «чтобы их прислужники во власти действовали решительно для обеспечения высокой прибыли их инвестиционного капитала», пишет он.

«Конфликт на Украине стал золотой жилой для оружейной промышленности», — заявил обозреватель. Он обратил внимание, что НАТО требовала, чтобы каждый новый член альянса закупал совместимое с американскими системами вооружений оружие, а события 2014 года на Украине «открыли дверь» для политики ее вооружения.

Журналист добавил, что министр обороны США Ллойд Остин и советник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан были, по его мнению, связаны с американским военно-промышленным комплексом.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон еще понесет ответственность за накачивание Украины оружием, которое распространится по Европе. Антонов подчеркнул, что поставляемое на Украину оружие может попасть в руки «негосударственных субъектов, а проще говоря, террористов, преступников». Он добавил, что США продолжают спонсирование украинского конфликта, невзирая на очевидную угрозу безопасности в Европе.