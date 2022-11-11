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21:47, 11 ноября 2022Мир

В США предупредили о последствиях отказа Украины от переговоров с Россией

Newsweek: отказ Киева от переговоров с Россией вынуждает ЕС уменьшать финансовую помощь

Фото: Sara Kurfeß / Unsplash

Профессор Мичиганского университета Джон Чорчиари предупредил о последствиях отказа Украины от начала переговоров с Россией. Его слова приводит издание Newsweek.

Он пояснил, что Евросоюзу (ЕС) становится проблематично согласовывать выделение финансовой помощи Киеву, поскольку страны Центральной Европы начинают выступать против выделения новых средств Украине. «Если условия на Украине продолжат ухудшаться, у Европы может не остаться выбора», — указал Чорчиари. По его словам, поддержка Киева становится обременительной для ЕС.

Ранее в ЕС призвали правительство Украины самостоятельно принять решение о прекращении огня. Уточнялось, что члены ЕС полагают, что Киев должен определить момент начала переговоров.

Однако власти США и лидеры стран ЕС усомнились в скором начале мирных переговоров между Украиной и Россией. По мнению чиновников западных стран, обе стороны конфликта уверены в том, что продолжение боевых действий усилит их позиции.

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Варвара Кузьмина
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