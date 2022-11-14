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11:05, 14 ноября 2022Бывший СССР

В Литве назвали условия установления мира на Украине

Глава МИД Литвы Ландсбергис заявил, что мир на Украине возможен только на условиях Киева

Фото: LIBKOS / AP

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что мир на Украине должен быть установлен только на условиях Киева. Об этом он сообщил перед началом совещания глав МИД стран Европейского союза (ЕС) в Брюсселе, передает РИА Новости.

«Мир на Украине может быть только на условиях Украины. Спекуляции, которые мы видим в открытом пространстве, бесполезны», — считает политик.

По словам министра, Европа должна направить послание, что поддержка Киева продлится до тех пор, пока он самостоятельно не придет к миру.

11 ноября заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил о готовности российской стороны к диалогу по ситуации на Украине без предварительных условий. Он подчеркнул, что Москва была готова и раньше переговорам, однако их прервал Киев «по команде своих западных кураторов». Как утверждает Рябков, шансы на такой диалог повысятся, если Украине «будет приказано из соответствующих столиц».

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Кристина Есикова
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