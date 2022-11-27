Россиян предупредили о ведущей к полному разорению мошеннической схеме

«Прайм»: мошенники начали отправлять удостоверения сотрудников правоохранительных органов

Заслуженный юрист России Иван Соловьев предупредил о новой схеме, которая позволяет телефонным мошенникам довести жертву до полного разорения. О ней он рассказал агентству «Прайм».

Эксперт пояснил, что злоумышленники усовершенствовали популярную схему с помощью следствию, когда человеку поступает звонок от якобы сотрудника правоохранительных органов с информацией о краже денег с его банковского счета. Жертву просят оказать помощь следствию, а в качестве подтверждения личности ей могут отправить в мессенджеры поддельное удостоверение.

«Предупредив о полной секретности миссии, мошенники сначала заставляют перевести все деньги на безопасный счет, затем взять зеркальный банковский кредит, чтобы "настоящий не повис" на жертве. Ну а затем уже принимаются и за его жилье — все тем же путем взятия кредита, но уже под залог жилья», — пояснил Соловьев. После этого появляются подставные риэлторы, которые удивительно быстро проводят сделки с недвижимостью. Дальше, добавил юрист, когда жилье забирают за долги, у него быстро сменяются несколько владельцев, чтобы запутать следы преступления.

Поэтому не следует вступать в телефонные разговоры с незнакомцами, а также необходимо всегда учитывать, что сотрудники полиции или ФСБ никогда не звонят по телефону по подобным вопросам, напомнил Соловьев.

Ранее стало известно о краже рекордной суммы со счетов россиян. Общая сумма украденных средств в третьем квартале 2022 года составила почти четыре миллиарда рублей.