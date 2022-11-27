Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
23:34, 27 ноября 2022Экономика

Турция понадеялась снизить зависимость от импорта из-за черноморского газа

Министр Донмез: Турция на 70% снизит зависимость от импорта из-за черноморского газа

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что страна на 70 процентов снизит зависимость от внешних источников после получения черноморского газа. Об этом сообщает Hürriyet.

По словам Донмеза, государство импортирует 99 процентов потребляемого газа. При этом, с вводом в эксплуатацию черноморского газа Турция будет использовать собственное топливо на 25-30 процентов от общего потребления, отметил министр.

«Но если в результате новых исследований появятся новые открытия, этот показатель, с божьей помощью, снизится еще больше», — понадеялся Донмез.

Ранее стало известно, что до конца 2022 года Турция определится с дорожной картой проекта газового хаба, а непосредственно работы по нему стартуют с начала 2023 года. Инициатором проекта газового хаба в Турции стал президент России Владимир Путин.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
Планы России не продавать вводящим ценовой потолок странам ресурсы объяснили
Москвичи обсудили фото столицы 122-летней давности
Сборные Испании и Германии вничью сыграли в матче чемпионата мира
В ЛНР указали на желание Зеленского избавиться от Кличко
В партии Зеленского предложили Кличко самому проверить пункты обогрева в Киеве
Врача арестовали за избиение соседа в самолете
Турция понадеялась снизить зависимость от импорта из-за черноморского газа
Частный вертолет потерпел крушение в российском регионе
Эндокринолог назвала лучшие варианты физической нагрузки для пожилых женщин
Названо условие для раскола отношений между Украиной и Западом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.