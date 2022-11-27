Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:38, 27 ноября 2022Бывший СССР

Украинские военные пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Латвии

Силы обороны Эстонии сообщили, что украинские военные пострадали в ДТП в Латвии

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Украинские военные пострадали в ДТП с пассажирским эстонским автобусом в Латвии, погиб водитель автобуса. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Главного штаба эстонских Сил обороны.

Инцидент произошел на 99-м километре трассы Via Baltica в латвийском городе Айнажи примерно в двух километрах от Эстонии. Столкнулись грузовик и пассажирский автобус Scania эстонской компании MK Autobuss, который выполнял заказ эстонских Сил обороны​​​.

На помощь латвийским коллегам пришли эстонская полиция, спасатели и скорая помощь. Водитель автобуса погиб на месте. Также в аварии пострадали один эстонский солдат и несколько украинских военнослужащих, они доставлены в больницу.

В ведомстве сообщили, что причины аварии выясняются. Отмечается, что на месте аварии условия движения на дороге были очень плохими из-за снегопада.

Пресс-служба не называет цель, с которой украинские военнослужащие направлялись в Эстонию. По данным полиции Латвии, автобус вез пассажиров в Эстонию из Польши.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Планы России не продавать вводящим ценовой потолок странам ресурсы объяснили
В США заявили о более ответственном выделении помощи Украине
Кинолог перечислила вредные советы по воспитанию собак
Новорожденный ребенок погиб из-за оползня в Италии
В США раскрыли неприятную для Вашингтона правду о его роли на Украине
Раскрыты детали работы проверяющих поставляемое Украине оружие американцев
В российском городе продлили высокий уровень террористической опасности
Эрдоган высказался о нормализации отношений с Сирией
Марокканские фанаты устроили погромы в Бельгии после победы сборной на ЧМ
Украинские военные пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Латвии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.