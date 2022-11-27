Украинские военные пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Латвии

Силы обороны Эстонии сообщили, что украинские военные пострадали в ДТП в Латвии

Украинские военные пострадали в ДТП с пассажирским эстонским автобусом в Латвии, погиб водитель автобуса. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Главного штаба эстонских Сил обороны.

Инцидент произошел на 99-м километре трассы Via Baltica в латвийском городе Айнажи примерно в двух километрах от Эстонии. Столкнулись грузовик и пассажирский автобус Scania эстонской компании MK Autobuss, который выполнял заказ эстонских Сил обороны​​​.

На помощь латвийским коллегам пришли эстонская полиция, спасатели и скорая помощь. Водитель автобуса погиб на месте. Также в аварии пострадали один эстонский солдат и несколько украинских военнослужащих, они доставлены в больницу.

В ведомстве сообщили, что причины аварии выясняются. Отмечается, что на месте аварии условия движения на дороге были очень плохими из-за снегопада.

Пресс-служба не называет цель, с которой украинские военнослужащие направлялись в Эстонию. По данным полиции Латвии, автобус вез пассажиров в Эстонию из Польши.