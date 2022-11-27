Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:29, 27 ноября 2022Мир

Крушение вертолета в Южной Корее привело к гибели пяти человек

Yonhap: на востоке Южной Кореи пять человек погибли в результате крушения вертолета

Фото: Shutterstock

Крушение вертолета в Южной Корее привело к гибели пяти человек. Об этом сообщает местное агентство Yonhap, ссылаясь на сотрудников пожарной службы.

Как уточняется, катастрофа произошла в восточном прибрежном округе Янъян возле буддийского храма около 10:50 (4:50 по московскому времени) утра. Вертолет S-58T совершал облет леса для изучения наличия пожаров. В результате падения погибли все члены экипажа, на данный момент продолжается опознание жертв.

Премьер-министр Хан Дак Су дал поручение лесной службе Кореи и местному правительству проконтролировать устранение последствий крушения и помочь семьям погибших. Кроме того, он обратил внимание, что следует усилить правила безопасности и контроль за их соблюдением.

Ранее сообщалось о падении параплана с мотором на автомобиль в городе Хадыженск в Краснодарском крае, в результате которого погибли пилот и пассажир.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
В Кривом Роге сообщили об ударе по объекту транспортной инфраструктуры
Лавров направил телеграмму супруге умершего главы МИД Белоруссии
Генсек НАТО назвал высокой цену поддержки Украины со стороны Запада
В Киеве почти полностью восстановили подачу света и воды
Крушение вертолета в Южной Корее привело к гибели пяти человек
За сутки в России выявили почти шесть тысяч новых случаев COVID-19
Дзюба шуткой ответил на вопрос о чемпионате мира в Катаре
Крупные рекламодатели откажутся от рекламы в Twitter из-за действий Маска
В Бразилии подросток застрелил четырех человек в двух школах
Езду на самокатах запретят на ряде улиц в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.