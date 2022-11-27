Товарную биржу в Египте решили открыть торгами российской пшеницей

Товарную биржу Египта 27 ноября решили открыть с предложений российской пшеницы

Открывающаяся 27 ноября товарная биржа Египта начнет первые торги с предложений российской пшеницы. Об этом сообщил помощник министра снабжения и внутренней торговли страны, глава управления по поставкам товаров Ибрагим Ашмауи. Его слова приводит телеканал Sada El Balad.

Предполагается, что на начальной стадии работы управление по поставкам товаров будет предлагать на торги из своих запасов определенное количество импортируемой пшеницы дважды в неделю.

Ашмауи пояснил, что появление товарной биржи в Египте станет хорошим дополнением к торговой системе страны. «Она призвана обеспечить выход страны на мировую сцену торговли сырьевыми товарами и способствовать привлечению иностранного капитала в страну», — подчеркнул заместитель министра.

Также, по словам Ашмауи, открытие египетской товарной биржи позволит предоставлять товары по справедливой цене, обеспечить защиту мелких фермеров, прекратить монополию и достигнуть стабильности цен.

Летом Египет аннулировал контракты на поставку 240 тысяч тонн украинской пшеницы, закупленной в декабре 2021 года. В связи с ситуацией на Украине забронированные грузы так и не были доставлены.